Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:25

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Fenerbahçe derbisinin önemini bildiklerini ifade eden Çalımbay, “Hem bizim hem de camia için önemli ve kritik bir maç. Kolay olmayacak, Fenerbahçe bayağı toparlandı. Oyuncularımın neyi var neyi yok ortaya koymaları, herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Benim takımım bunu başaracak güçte bir ekip” dedi. Fenerbahçe maçının kendileri için bir şans olduğunu söyleyen Çalımbay, “Çünkü sahamızda oynuyoruz. Yukarıya gitmek için en iyi yol burası. Tarihi bir maça çıkıyoruz. Taraftarımızın sakin bir şekilde bir saniye kopmadan desteğine ihtiyacımız var. Ne olursa olsun hiçbir gerilime izin vermeden soğukkanlı bir şekilde maçı oynamamız gerekiyor” diye konuştu.

STOPERDE SIKINTI VAR

Trabzonspor ‘da Fenerbahçe maçı öncesi stoper sıkıntısı yaşanıyor. Mustafa Akbaş’ın sakatlığı, Hubocan’ın da cezalı olması nedeniyle Uğur ve Durica dışında takımda üçüncü stoper kalmadı. Rıza Çalımbay bu nedenle büyük bir sıkıntı yaşarken, Uğur-Durica ikilisine Fenerbahçe maçında görev verecek. Genç stoper Hüseyin Türkmen ile Okay Yokuşlu alternatif stoper olarak hazırlanacak

DERBİ KUYRUĞU

Trabzonsporlular pazar günkü Fenerbahçe maçı için biletlere akın etti.