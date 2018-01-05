Trafik canavarı yeniden mahkemeye çıkarıldı

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 11:45

Girne-Alsancak anayolunda 2018’in ilk dakikalarında, yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalıştıkları esnada araç çarpması sonucu yaşamlarını kaybeden Aziz Türksever ve June Knight’ın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan Adnan Tokmak aleyhinde alınan tutukluluk dün doldu.

Yeniden mahkemeye çıkarılan, 212 promil alkolü Adnan Tokmak’ın kullandığı DZ 512 plakalı arabanın kendisine ait olmadığı ve sigortasız olduğu ortaya çıktı.

Tokmak dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığı esnada, Türksever ailesinin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.

Mahkeme önünde toplanan Aziz Türksever’in öfkeli yakınları, kaza zanlısı Adnan Tokmak’a tepki gösterdi. Mahkeme girişinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, zanlı Tokmak’a tepki gösteren öfkeli kalabalığı güçlükle yatıştırabildi.

Kazada oğlunu kaybeden gözü yaşlı anne İlkay Türksever, mahkeme önünde fenalık geçirirken, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Öte yandan davayı takip etmek için mahkemeye gelen zanlı Adnan Tokmak’ın kardeşi olduğu öğrenilen E.T. ile Aziz Türksever’in yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Hem sigortasız hem başkasına ait Mahkemede ifade veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Adil Ertepınar, Adnan Tokmak’ın 1 Ocak tarihinde meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili tutuklandığını anlattı.

Ertepınar, Tokmak’ın Girne – Güzelyurt anayolunun 8-9 kilometreleri arasında yönetimindeki DZ 512 plakalı aracıyla Alsancak istikametinden Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Adnan Tokmak’ın, Merit Hotel kavşağına yaklaştığı sırada, yolun güneyinden kuzeyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan iki kişiye aracıyla çarptığını anımsattı. Polis çavuşu Adil Ertepınar’ı tanık olarak dinletti. Zanlı Adnan Tokmak’ın “Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olmak”, “Alkollü sürüş” ve “Sigortasız araç kullanma” suçlamalarından tutuklu olduğunu belirten Ertepınar, zanlının kullanımında olan DZ 512 plakalı aracın kendisine ait olmadığını ve aracın sigortası bulunmadığını ifade etti.

Trafik sabıkası var Ertepınar, Adnan Tokmak’ın 2015 yılında alkollü araç kullanmaktan sabıkası bulunduğunu da kaydetti. Meselenin Ağır Ceza Mahkemesi’nin kapsamında olan bir dava olduğunu belirten savcı Emine Taşkın, söz konusu kazanın kamuoyunda büyük infial yarattığına dikkat çekerek, ülkede yasal statüsü bulunmayan zanlının yargılanmaktan kaçma ihtimali olduğuna değindi. Yargıç Mesut Mesutoğlu, Adnan Tokmak’ın yargılanma safhasında davalarında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla 3 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi. “Ciğerimizi yaktılar” Mahkeme çıkışında basına açıklama yapan Türksever’in annesi İlkay Türksever ve babası Ertuğrul Türksever’in gözyaşları bir an olsun dinmedi.

İngiltere’den Kıbrıs’a 11 yıl önce dönüş yaptıklarını ifade eden acılı aile, “burada insan hayatına değer verilmiyor. Yollar yetersiz, aydınlatma yok, cezalar yeterli değil. Böyle olduğunu bilseydik ülkemize geri dönmezdik” diyerek “evladımızın bir daha geri gelmeyeceğini biliyoruz fakat adalet yerini bulmalı” şeklinde isyanlarını dile getirdi.

Anne isyan etti Türksever ailesi, trafikte özellikle gençlerin hayatını kaybettiğini ve bu düzende de kaybetmeye devam edeceğini söyledi. Aile, alkollü araç kullananlara en ağır cezaların verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Benim oğlum bugüne kadar kimseye zarar vermedi. Şakacıydı, herkes tarafından sevilirdi” diyen İlkay Türksever, kazaya neden olan alkollü sürücünün alabileceği en yüksek cezanın bile yeterli olmayacağını söyledi. “Ben onu 7 günlükken evlatlık aldım. O benim canım, yaşama sebebim ve tek varlığımdı” diyen anne İlkay Türksever, “bu yollar uygun şekilde yapılsın, aydınlatılsın, cezalar caydırıcı olsun. Bizim canımız yandı başka ailelerin yanmasın” diyerek yetkililerin önlem almasını talep etti.