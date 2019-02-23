TRAFİK VE ULAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:42

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen toplantıda, ağır yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olan bu tür trafik çarpışmalarını önlemek için alınabilecek tedbirler, Polis Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu paydaşlarla ele alındı.

Komisyon ilk olarak, tüm belediyelerden idari sınırları içerisinde sorumlu oldukları yollarda bulunan yaya geçitlerini, yol çizgilerini ve uyarıcı levhaları daha görünür hale getirmelerini talep etme kararı aldı.

Daha sonra PGM Trafik Müdürlüğü’nün önlem olarak ne tür etkin denetim mekanizmaları geliştirebileceği tartışıldı.

Bu çerçevede trafik güvenliği konusunda tüm paydaşların sorumluluk üstlenmesi gerektiği düşüncesiyle vatandaşların, trafikte tehlike arz eden durumları ve giderilmesi gereken eksiklikleri bir aplikasyon aracılığıyla ilgili mercilere anında bildirmek suretiyle, bu doğrultudaki çalışmalara aktif katılımı irdelendi.

OKULLARDA TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ KONULU SUNUM

Her ay düzenli olarak bir araya gelen Komisyonun dünkü toplantısında ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten tarafından okullarda verilen Trafik Güvenliği Eğitimi ile ilgili bir sunum yapıldı.

Bu bağlamda okuldaki eğitimin yanı sıra çocukların, gündelik yaşamda anne ve babalarından trafik güvenliği konusunda tamamen pratiğe dayalı ek bir eğitim almalarının ve velilerin trafikte örnek davranışlar sergilemelerinin önemi irdelendi.

Ebeveynleri trafik güvenliği eğitimine daha fazla katılmaları çerçevesinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi ile PGM Trafik Müdürlüğü iş birliği halinde kamu spotlarının artırılması ve trafik güvenliği konusundaki farkındalığın yaygınlaştırılması konuşuldu.

Diğer yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, Komisyon’a sürücü eğitmenlerinin eğitimi ve sürücü müfredatı konularında Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.