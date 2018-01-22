Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 15:36

TRAFİKTE 789 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ Ülkede genelinde 15-21 Ocak tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 789 sürücü suçlu bulundu.

TRAFİKTE 789 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ Ülkede genelinde 15-21 Ocak tarihleri arasında polis tarafından yapılan haftalık rutin trafik kontrollerinde 789 sürücü suçlu bulundu. Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 121’i süratli, 9’u tehlikeli, 27’si dikkatsiz, 69’u seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 19’u muayenesiz, 35’i sigortasız, 27’si alkollü, 12’si “A” yol kullanma izinsiz, 10’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı. Sürücülerin 134’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 73’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i taksimetre bulundurmamak ve 221’i