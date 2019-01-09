TRUMP DUVARI SAVUNDU, DEMOKRATLARI SUÇLADI

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 15:03

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, ABD’nin güney sınırında güvenlik krizi olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Trump, tüm Amerikalıların kontrol edilemeyen yasa dışı göç nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.



Yasadışı göçün kamu kaynaklarını zorladığını belirten Trump, Meksika sınırının ABD’ye uyuşturucu kaçırmak için bir boru hattı konumunda olduğunu savundu.



Binlerce Amerikalı’nın yasadışı göçmenlerce yıllar içinde öldürüldüğünü savunan Trump, ülke hemen şimdi harekete geçmezse daha fazla Amerikalı’nın hayatını kaybedeceğini iddia etti.



Sınırdaki yasadışı göç nedeniyle daha çok kadınların ve çocukların öldüğünün trajik bir gerçek olduğunu savunan Trump, yönetiminin sunduğu planla, Amerikalıların her zamankinden daha güvende olacağını da belirtti.



Yönetiminin sınırı geçenler için daha fazla barınma alanı ve kaynak talep ettiğini ifade eden Trump, çocukların güvenle evlerine dönebilmesi için Kongre’den sınır güvenliğindeki boşlukları doldurmasını talep etti.



Beton bir duvardansa çelik bariyer önerdiğini söyleyen ABD Başkanı, örülecek engelin kendini kısa zamanda maliyetini çıkaracağını da savundu. Duvar için 5 milyar 700 milyon istediğini söyleyen Trump, ‘’Duvarın maliyeti ayrıca doğrudan olmasa da Meksika ile yapılacak yeni ve harika bir ticaret anlaşmasıyla ödenmiş olacak’’ dedi.



''SİYASETÇİLERİN HAREKETE GEÇMEMESİ AHLÂKSIZCA''



Trump süreçle ilgili ise Demokratlar’ı suçladı. Kendisi seçildikten sonra Demokratlar’ın sınır güvenliği konusunda fikir değiştirdiğini öne süren ABD Başkanı, federal hükümetin kepenk indirmesinin nedeninin de Demokratların sınır güvenliğine bütçe ayırmaması olduğunu söyledi.



‘’Bu sorun 45 dakikalık bir toplantıyla çözülebilirdi’’ diyen Trump, Kongre liderlerini Çarşamba günü Beyaz Saray’a davet ettiğini açıkladı. Trump siyasetçilerin sınır güvenliği için harekete geçmemesini ise ‘’’ahlâksızca’’ olarak niteledi.



PERŞEMBE GÜNÜ SINIRA GİDİYOR



ABD Başkanı, duvarın doğru ile yanlış arasında bir seçim olduğunu söyledi. Trump'ın konuşması yaklaşık dokuz dakika sürdü. Trump sınır güvenliği için ''kalbin ve ruhun krizi'' dedi ancak ulusal bir olağanüstü hâl söylentilerini boşa çıkardı.



Başkan Trump’ınPerşembe günü de Meksika sınırına yakın bir bölgeyi ziyaret etmesi öngörülüyor.

Beyaz Saray’dan bu ziyaretin ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Başkan Trump’ın ABD’nin güney sınırında insani kriz ve güvenlik krizi olduğunun mesajını bu ziyaret sırasında da vermesi bekleniyor.