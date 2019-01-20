TUĞGENERAL ALGAN, GÜNGÖRDÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, Tuğgeneral Algan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Tuğgeneral Algan, ziyareti anısına Başkan Güngördü’ye plaket takdim etti.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, Tuğgeneral Algan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti.
Tuğgeneral Algan, ziyareti anısına Başkan Güngördü’ye plaket takdim etti.
İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI