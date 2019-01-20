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TUĞGENERAL ALGAN, GÜNGÖRDÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:58
TUĞGENERAL ALGAN, GÜNGÖRDÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, Tuğgeneral Algan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Tuğgeneral Algan, ziyareti anısına Başkan Güngördü’ye plaket takdim etti.

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