TUĞGENERAL ALGAN, GÜNGÖRDÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:58

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, Tuğgeneral Algan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti.



Tuğgeneral Algan, ziyareti anısına Başkan Güngördü’ye plaket takdim etti.