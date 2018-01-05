Turan katar'a gidiyor

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 18:36

Arda Turan, Katar yolcusu mu?

Katar ekibi Al-Gharafa ile anlaşma sağlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, Arda Turan’ı takımında görmek istediğini söyledi. Bülent Uygun, Hollandalı yıldız Sneijder ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Katar'ın Al Gharaffa Takımı ile geçtiğimiz günlerde 1.5 yıllık mukavele imzalayan teknik direktörBülent Uygun, transfer raporunu yönetim kuruluna iletti. Uygun'un istediği isimler arasında Türk sporseverlerin de yakından tanıdğı isimler bulunuyor.



Öncelikle Arda Turan'ı takımında görmek istediğini belirten Bülent Uygun, Beyaz Gazete'ye yaptığı özel açıklamada, “İyi bir takım yaratmak istiyorum. Burada futbola gösterilen ilgi çok yüksek. Sneijder'i de istedim. Bonservisi yok. O nedenle yönetimin anlaşacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'den Aatıf ve Ozan Tufan, Trabzonspor'dan Volkan Şende benimle çok iş yaparlar. Bu futbolculardan 2 tanesini takımda görmek istiyorum” dedi.



Bülent Uygun forvet hattı için Watford'dan Okaka veya S.Moskova'dan Ze Luis ile ilgilendiklerini ayrıca genç yetenekler Burak Bekaroğlu, Atakan Keskin, Atalay Babacan'ı da Katar'a getirmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.



SNEIJDER TAMAM



Röportaj ardından tekrar iletişime geçtiğimiz Bülent Uygun, Sneijder ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını söyledi. Hollandalı yıldızın pazar günü özel uçakla Katar'a gelmesi bekleniyor.