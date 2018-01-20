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Türk askeri anında ateşle karşılık verdi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık verildi.

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:54
Türk askeri anında ateşle karşılık verdi
Afrin'de açılan taciz ateşine misliyle karşılık verildi!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık verildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'den açılan taciz ateşine anında karşılık verildi, PKK'nın barınak ve sığınakları vuruldu.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı: '19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunulmuş ve PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınaklar vurulmuştur.

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