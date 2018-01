Türk düşmanından hdp açıklaması

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2018 Cuma 17:42

HDP, Can Dündar'a dert oldu

Son haftalarda HDP paylaşımlarıyla adından söz ettiren FETÖ firarisi Can Dündar'ın şu sıralar tek derdi; Demirtaş'ın gidişinden sonra HDP'nin ne olacağı...

Edirne cezaevinde bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, parti genel merkezine yazdığı mektupla görevini bırakacağını açıklamıştı.



8 yıl HDP'nin eş genel başkanlığını yapan Selahattin Demirtaş'ın gidecek olmasından üzüntü duyan FETÖ firarisi Can Dündar şimdilerde, 'Demirtaş neden aday olmadı?', 'HDP genel merkezi kimi aday gösterecek?' sorularına yanıt arıyor.



İşte Can Dündar'ın paylaşımı:









Can Dündar'dan HDP paylaşımları