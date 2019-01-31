Ana Sayfa Gündem TÜRK-SEN, ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ EDİYOR

TÜRK-SEN, ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ EDİYOR

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yasal haklarını kullanarak yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edeceklerini ve Asgari Ücret Komisyonu’na yapmış oldukları bu hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 14:16
TÜRK-SEN, ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ EDİYOR

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, son dönemlerde TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesini gerekçe göstererek, akaryakıta, enerjiye ve gaza yapılan zamlarla çalışanların ve halkın alım gücünün yüzde 40 oranında düştüğü kaydedildi.

Açlık sınırının altında olan asgari ücrete, çalışanlarla alay edercesine, 530 TL artış verilmesini eleştiren Bıçaklı, özellikle özel sektörde günde 10-12 saat sendikasız çalıştırılan ve emeği sömürülen işçilerin açlığa mahkum edildiğini belirtti.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık