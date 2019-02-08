TÜRK-SEN’DEN, ÇELER’E TAM DESTEK

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2019 Cuma 12:32

Bıçaklı ayrıca Ticaret Odası ve Sanayi Odası başkanlarıyla UBP Genel Başkanının Çeler’e yaptığı eleştirileri de kınadı.

Arslan Bıçaklı, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullandı:

“Ticaret odasına,sanayi odasına ve diğer sermaye örgütlerine üyeliğin zorunlu olduğu bir ülkede tercihe bağlı olarak teşvik priminden yararlanmak için ve ülkedeki gençlere sahip çıkmak adına yerli sitihdamı gerçekleştirmek ve emeğin sermaye tarafından sömürülmesini engellmek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi yapma şartı getirilmesine engel olmaya çalışanlarla karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Ayrıca bu konuda Çalışma Bakanı Zeki Çelere tam destek vermeye devam edeceğiz”