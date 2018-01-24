Giriş Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:18

Türk sporuna 29 yıl hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım işlemi sürüyor. 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren 12 bin 500 kişilik salon, bu süreçte birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

Türk sporuna 29 yıl hizmet veren Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım işlemine devam ediliyor.

Temelleri 1979’da atılan ve ismini aynı yıl hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Abdi İpekçi’den alan spor salonu, Türk basketboluna hizmet verecek yeni bir spor merkezi için sporseverlere veda ediyor.

1989 yılından bu yana faaliyet gösteren 12 bin 500 kişilik salon, bu süreçte Türk halkının gönlünde farklı bir yer edindi.

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek yeni tesis ise Türk basketbolunda bir ilk olma özelliği taşıyacak.

Proje sonunda hayata geçirilecek yeni tesiste modern bir yeni salonun yanı sıra altyapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımlar için antrenman salonları, etkinlik, seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak.

– Türkoğlu: “Örnek bir tesis planlıyoruz”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, daha önce yaptığı açıklamada, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yerine inşa edilecek yeni tesisin, önemli bir eksikliği gidererek milli takımlar için önemli bir kamp merkezi oluşturacağını belirterek, “Avrupa’da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis planlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana tesisleşme üzerinde titiz bir çalışma yürüttüklerini aktaran Türkoğlu, “Abdi İpekçi Spor Salonu, oyuncusundan antrenörüne, salon personelinden taraftara kadar tüm basketbol ailesine unutulmaz hatıralarla dolu, 30 yıla yakın süreli bir hizmet verdi. Ümit ediyorum yeni ve modern basketbol gelişim merkezinde de nice başarılar ve nice unutulmaz hatıralarla kucaklaşıyor olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

– Abdi İpekçi’de unutulmaz anlar

Abdi İpekçi Spor Salonu, çok sayıda önemli organizasyona ev sahipliği yaptı.

Türk ekiplerinin Avrupa sahnesinde çıktığı birçok kritik maçın yanı sıra milli takımların da yüzlerce müsabakasına ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol severlerin hafızalarında çok sayıda unutulmaz ana sahne oldu.

3 Haziran 1989’da Amerikan Harlem Wizards ve Washington Generals takımlarının yaptığı gösteri maçıyla hizmete açılan Abdi İpekçi’de ilk olarak 1989-1990 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi maçları oynandı.

2001 yılında Abdi İpekçi’de düzenlenen 32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket) Türkiye, finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde Yugoslavya’ya kaybeden milliler, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da maçların yapıldığı salon, 2007’de Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan özel müsabaka ile bir Türk ekibinin ilk kez bir NBA takımıyla karşılaştığı müsabakanın oynandığı salon olarak tarihe geçti.

Abdi İpekçi Spor Salonu, Galatasaray Odeabank’ın 2016 yılında ULEB Avrupa Kupası’nı kazandığı karşılaşma ile Anadolu Efes’in 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazandığı müsabakaya ev sahipliği yaptı.

1992 FIBA Avrupa Ligi (şimdiki adıyla THY Avrupa Ligi) Dörtlü Finali, 1993 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri ve 2012 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 8’li finali de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlıların, 2004 yılında Yeni Zelanda ve ABD ile yaptığı olimpiyat öncesi maçları da Abdi İpekçi’de oynandı.

Abdi İpekçi ayrıca, 2004-2005-2006 All-Star etkinliklerine de kucak açtı.

– Abdi İpekçi’deki diğer spor müsabakaları

Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol dışında birçok amatör spora da ev sahipliği yaptı.

2001 yılında 8. Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyonası, 2008’de Dünya Gençler Güreş Şampiyonası ve 2009’da Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ile 26. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

– Abdi İpekçi’deki kültürel etkinlikler

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda, sporun yanı sıra birçok kültürel etkinlik de düzenlendi.

Salonda düzenlenen ilk önemli kültürel etkinlik, 1996 yılında gerçekleşen Safet Isovic’in Bosna Hersek’e destek veren Türk halkına teşekkür amacını taşıyan ’Safet Isovic konseri’ oldu.

Daha sonra 1997’de Spice Girls, 2001’de Depeche Mode İstanbul, 2002’de Bin Yılın Türküsü ile Tarkan, 2005’te Phil Collins, 2007’de Enrique Iglesias ile Sezen Aksu ve 2011’de Cirque du Soleil-Saltimbanco konserleri de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yapıldı.

Bu konserlerin yanı sıra 2004’te Eurovision şarkı yarışmasına da ev sahipliği yapan Abdi İpekçi Spor Salonu, 2006 yılında Anadolu Ateşi Gösterisi’ni beğeniye sundu.

Salon ayrıca, 2010 yılında Amerikan profesyonel güreş müsabakalarına da sahne oldu.