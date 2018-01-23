Türkiye aselsan ile çok güçlendi !

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuru ile Hisar-O Orta irtifa Hava Savunma Sisteminin test atışlarının 22 Ocak-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Testlerde atış irtifası 14 bin feet olarak belirtildi.
Hisar-A ve Hisar-O Projelerinde ASELSAN ve ROKETSAN başı çekiyor. ASELSAN sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri sağlıyor. ROKETSAN ise füze
Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar?ay’da başarıyla gerçekleştirilmişti.