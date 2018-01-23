Türkiye aselsan ile çok güçlendi !

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 20:46

TSK, Tuz Gölü'nde balistik füzeyi test ediyor! Türkiye’nin milli hava sistemlerini oluşturan “Hisar Hava Savunma Sistemleri Projesi çerçevesinde deneme atışları resmen başladı. Bu çerçevede “uçuşa yasaklı bölge” uygulamasına geçildi.



Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuru ile Hisar-O Orta irtifa Hava Savunma Sisteminin test atışlarının 22 Ocak-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Testlerde atış irtifası 14 bin feet olarak belirtildi.

Hisar-A ve Hisar-O Projelerinde ASELSAN ve ROKETSAN başı çekiyor. ASELSAN sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri sağlıyor. ROKETSAN ise füze

Hisar-O’nun, ilk uçuşlu testi 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar?ay’da başarıyla gerçekleştirilmişti.