Giriş Tarihi: 11 Nisan 2018 Çarşamba 19:50

Manisa’nın Demirci ilçesi Kargınışıklar Mahallesindeki ilköğretim okulunda 21 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde okulda derslere giren öğrencilerden bir kısmı rahatsızlandı. Olay yerine intikal eden ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin okulda kullanılan temizlik maddesinden solunum zehirlenmesi yaşadıkları tespit edildi.

Öğrencilerin halen müşahade altında oldukları ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından birçok öğrenci velisinin endişelendiği ve okulun önünde bekledikleri öğrenildi.

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU MEB’İ UYARMIŞTI

Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bir okulda temizlikte kullanılan kuvvetli asit özelliği olan tuz ruhu ve çamaşır suyunun karıştırılarak kullanılması sonrasında zehirlenme vakalarının görüldüğü bilgisiyle Milli Eğitim Bakanlığını bilgilendirmişti. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık okullara uyarı yazısı göndermiş, Temizlik görevlileri bu maddeleri usule uygun kullanmalı diye uyarmıştı.

HABER EMİN YAPAR