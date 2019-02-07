TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KKTC’DE

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 11:33

08.50 sıralarında adaya gelen Soylu'yu havaalanında TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars karşıladı.

Denktaş ailesine taziye ziyareti gerçekleştirmesi beklenen Soylu, bu ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile görüşme gerçekleştirecek; göç, muhaceret ve adli işbirliğine ilişkin iki protokol imzalayacak.

Daha sonra Başbakan Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek olan Soylu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir arasında gerçekleştirilecek “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü’nün” imza törenine katılacak.