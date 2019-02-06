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TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KKTC’YE GELİYOR

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perşembe günü KKTC’ye geliyor.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 09:00
TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU KKTC’YE GELİYOR

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın davetlisi olarak KKTC’ye gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.50’de İçişleri Bakanlığı’nda Baybars’la görüşecek. 
İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, heyetler arası yapılacak toplantının ardından “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü” imzalanacak.
Görüşmede ayrıca “suç ve suçların önlenmesine yönelik ülkeye girişlerde online sorgu sistemi, muhaceret, siber suçlarla ilgili teknik donanım ve eğitim iş birliği, düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik yasal, idari, kurumsal, teknik kapasite geliştirme faaliyetlerinin belirlenmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda ortak projeler geliştirilmesi ve uygulanması” konuları ele alınacak.

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