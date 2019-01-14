"TÜRKİYE, KÜRTLERİ VURURSA..."

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:11

ABD Başkanı Donald Trump, "IŞİD'in mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, şu ifadeleri kullandı:

— IŞİD'in mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız.

— Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.



— Rusya, İran ve Suriye, ABD'nin doğal düşmanları IŞİD'i Suriye'de imha etmesinin uzun dönemde faydalananları oldu. Biz de faydalanıyoruz ama şu anda askerlerimizi eve getirme zamanı. Sonsuz Savaşları sona erdirin!