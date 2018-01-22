Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:15

EROĞLU: “TÜRKİYE, AFRİN’E HAREKÂT YAPMAKLA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİ”

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Afrin bölgesine askeri harekat düzenlemekle güvenliği için yapılması gerekeni yerine getirdiğini ifade etti.

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI EROĞLU: “TÜRKİYE, AFRİN’E HAREKÂT YAPMAKLA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİ” “TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE BAŞARILAR DİLİYORUM” “TÜRKİYE NE KIBRIS’TA NE DE SURİYE’DE İŞGALCİ DEĞİLDİR” “TÜRKİYE BİZİM İSTEĞİMİZ ÜZERİNE BİZİM GÜVENLİĞİMİZ, BİZİM EGEMENLİĞİMİZ VE RUM HALA ENOSİS HAYALİ PEŞİNDE OLDUĞU İÇİN KIBRIS’TADIR” “KKTC’DEKİ BİR MİLLETVEKİLİ İLE BİR GAZETENİN GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN İFADELERLE BU HAREKATI ELEŞTİRMELERİNİ DOĞRU BULMUYOR, KINIYORUM”

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Afrin bölgesine askeri harekat düzenlemekle güvenliği için yapılması gerekeni yerine getirdiğini ifade etti. Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı. “Ortadoğu’da çok stratejik bir konumda olan Türkiye’nin huzuru, güvenliği, toprak bütünlüğü uzun yıllardır bazı mihrakların ve devletlerin desteklediği terör örgütlerinin hedefi durumdadır” ifadelerine yer veren Eroğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye, komşuları Irak ile Suriye’de meydana getirilen iç kavgalar neticesinde kendisinin güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili bir sorun ortaya çıkmaması halinde buna seyirci kalmayacağını yıllar öncesinden herkese duyurmuştur. Ama ne yazık ki kimileri, insanlık dışı bir suç olan terörü hala kendi çıkarları için desteklemekte ve bir gün ektiklerini biçeceklerini düşünmeden terörden medet ummaktadır. Türkiye açık bir şekilde teröre karşı işbirliğinden yana olduğunu ortaya koyarken, terör örgütlerine destek verenler durmamış, terör örgütü bölgeye yayılmış, Türkiye’nin güvenliğini, ve bütünlüğünü tehdit eder noktaya gelmiştir. Bu gelişmelerden sonra Türkiye için, güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü adına kendi başına harekete geçmekten başka bir seçenek kalmamıştır.” “

TÜRKİYE AFRİN’E ASKERİ HAREKÂT YAPMAKLA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR”

Türkiye’nin Afrin bölgesine askeri harekat düzenlemekle güvenliği için yapılması gerekeni yerine getirdiğini ifade eden Eroğlu, “Dileğimiz ve dualarımız Türkiye’mizin bir an önce başarı ile bu operasyonu tamamlaması, Mehmetçiğin muzaffer olmasıdır.” dedi. Eroğlu şöyle devam etti: “Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türkü için yegâne güvence Anavatan Türkiye’dir. Türkiye’nin ayağının taşa değmesi halinde yere düşecek olanların başında biz geliriz. Güçlü, ayakta bir Türkiye varsa biz de güven içinde olur, yolumuza devam ederiz. Dolayısı ile Türkiye’nin bu harekâtı gerçekleştirdiği şu sıralarda KKTC’deki bir milletvekili ile bir gazetenin gerçeklerle bağdaşmayan, haksız bir takım ifadelerle bu harekâtı eleştirmelerini doğru bulmuyor, kınıyorum.

” “TÜRKİYE NE KIBRIS’TA NE DE SURİYE’DE İŞGALCİ DEĞİLDİR”

Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta ne de Suriye’de işgalci olmadığını dile getiren Eroğlu şöyle devam etti: “Türkiye, biz Kıbrıs Trükleri’nin daveti üzerine, bizim can ve mal güvenliğimiz, 1960 ortaklık devletinden doğan haklarımız için, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını engellemek amacıyla Kıbrıs’a gelmiştir ve Rum tarafı hala uzlaşmaz olduğu, ENOSİS hayalinden vazgeçmediği için Kıbrıs’tadır. Türkiye, işgal için değil, kendisini tehdit eden terörü engellemek ve Suriye Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması için Afrin bölgesine ‘Zeytin Dalı Harekat’nı’ düzenlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi ulusal konularda birlik beraberlik içinde olmaya, provokasyonlara gelmemeye ve aklı-selime davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda’ üstün başarılar diliyorum.”