TÜRKİYE'DE ARANAN GÜNER, MAHKEMEYE ÇIKTI

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:58

Polis memuru Yağız Kol, zanlının Türkiye’de yaralama suçundan dolayı arandığını belirtti. Kol, Türkiye’den gelen talep üzerine zanlının 19 Nisan tarihinde bir otelde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Kol, yapılan soruşturmada zanlının 10 Kasım 2018 tarihinde ülkeye 90 günlük vize ile giriş yaptığını ve süresinin bitmesine rağmen çıkış yapmayarak yasal statüden çıktığını söyledi. Kol, zanlının iadesi ile ilgili Türkiye ile yazışmaların devam ettiğini belirterek, 8 gün süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “kendi biletimi kesip gitmek istiyorum. Zaten bir suçum varsa Türkiye’ye girişte polis hemen yakalar. Bana bu imkanı verin”dedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlı hakkında hem ikamet izinsiz kalma hem de Türkiye’de aranan şahıs olmasından dolayı iki farklı prosedür yürütüldüğünü, Türkiye ile yapılan yazışmalar sonunda iadesinin istenmesi halinde ihraç edileceğini ifade ederek, zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)