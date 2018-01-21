Giriş Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:52

Türkiye'de Ev emlak vergilerinde adaletsizlik !

Türkiye'nin Bütün İllerinde Belediyeler Ev Emlak vergileri için Gerçek Emlak vergisi almıyorlar.Belediyeler Emlak vergi İşlerini tam tekmil araştırmıyorlar.

EV VERGİ KAÇAĞI ÇOK BÜYÜK

Malesef Belediye Çalışanları hiç bir araştırma yapmadan Tuttuğundan vergi alıyor.Hiç Ev Beyanı vermemiş kişiler yıllarca vergi ödemedikleri anlaşıldı.Sokak'ta yaptığımız bir araştırmaya göre Evi Olup Belediye'ye Vergi vermeyen çok sayıda insan var.

Belediye sistemine kayıtlı olmayan yüzlerce Gece Kondu var.Belediye Ekipleri Her Mahallenin bir Emlak vergisi Beyannamesini çıkarması gerekiyor.Çoğu İnsanların Belediyelere Beyan vermediği için ev vergisi Çıkmadığı görülüyor.Dürüst Vatandaşın Belediye Ev vergisi öderken bazı Ev sahibi Kurnazların Belediyeden her türlü hizmet almasına rağmen beş kuruş ev vergisi ödemediği tespit edildi.Belediyelerin Bu işi sıkı takip etmesi lazım Kaçak çok büyük.

Haber Metin Durmaz