“TÜRKİYE'DEN KAYNAK AKIŞI İHTİMALİ MEVCUT"

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:15

Bütçe açığı konusuna değinen Başbakan Erhürman, ekonomik sıkıntılarla her karşı karşıya kalındığında Türkiye’den para talep ederek sorunları çözmeye çalışmanın yürütülebilir bir sistem olmadığını belirterek, “Eğer ürettiğiniz şeyleri ithal etmeye kalkarsanız, döviz krizi patlak verdiğinde tabi ki sorunlar yaşarsınız” ifadesinde bulundu.

“YÜZDE 19 GENÇ İŞSİZLİĞİ, TURİZMDE YÜZDE 20 YERLİ ÇALIŞAN”

Ülkede 1 milyar TL’nin üzerinde ithalat ve 100 milyon TL kadar da ihracat olduğunu belirten Erhürman, “Bu oranlara bakacak olursak aradaki makası nasıl kapatabilirsiniz? Sizin yüzde 19 genç işsizliğiniz varken, turizmde sadece yüzde 20 yerli çalışması anomalisini nasıl kapatabiliriz? işte bunun üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÜLKENİN İKİ BUÇUKUNCU SEKTÖRÜ BİLİŞİM”

AR-GE Yasası’nın şuan komite gündeminde olduğunu belirten Erhürman, “Bilişimi de ülkenin ‘iki buçukuncu sektörü’ olarak devreye sokma çalışmamız var” ifadesinde bulundu.

TÜRKİYE KANALLARINA TEPKİ… “CİDDİ RAHATSIZLIK İÇİNDEYİM”

Türkiye’deki halkın, KKTC’ye ilişkin algısının deforme edildiğini hissettiğini söyleyen Erhürman, “Türkiye’deki televizyonlarını izlediğimizde KKTC için sadece casino ve mafya ilişkilerinden bahsediliyor. Bu konuda ciddi rahatsızlık içerisindeyim. KKTC’deki suç oranlarını TC ile karşılaştırdığımızda bizim pek tabi daha düşük çıkıyor. Rakamlar ortada. Suç konusunda çok daha iyi bir konumdayız. Buna rağmen neden burası sanki suç cennetiymiş gibi TV’lerde lanse ediliyor? KKTC’nin daha iyi bir tanımını yapmamız lazım. Eğer o dizileri programları izliyorsan çocuğunu KKTC’ye göndermek istemezsin. Bütün bunlar ekonominin yıllar içinde oluşan problemleridir” şeklinde konuştu.

“MART AYI İTİBARİYLE TÜRKİYE’DEN YENİ KAYNAK AKIŞI İHTİMALİ MEVCUT”

Başbakan Tufan Erhürman, Mart ayı itibariyle Türkiye’den yeni kaynak akışı ihtimalinin olduğundan söz etti.

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’den KKTC’ye bütçe akışı konusundaki son durumu değerlendirerek, “100 milyon TL Aralık ayı sonu gelmişti. Biz hazırlığımızı Sayın Fuat Oktay’ın geldiği 15 Kasım’da tamamlamıştık. Dün itibariyle gerekli makamlarla tekrardan görüştüm. Gerekli siyasi görüşmeyi yakında gerçekleştireceğiz. Mart ayı itibariyle yeni bir para akışı ihtimali var” ifadelerinde bulundu.