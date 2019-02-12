TÜRKİYE'NİN 2. SONDAJ GEMİSİ AKDENİZ'DE

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 13:39

Türkiye karasularında sondaj yapmak için yola çıkan Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro 1 ve destek gemisi Akdeniz sularına girdi.

Doğu Akdeniz’de ilerleyen Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro 1 ve destek gemisi yakıt ikmali için 10 Şubat 2019 tarihinde İspanya’ya demirledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Kıbrıs ve Türkiye karasularında petrol ve doğalgaz aramalarında kullanmak üzere satın aldığı ikinci sondaj gemisi Deepsea Metro1 Malezya’dan yola çıkmıştı.

TPAO’nın ilk sondaj gemisi Güney Kore yapımı Deepsea Metro-2 isimli gemi, 2018 yılı başında Türkiye’ye ulaşmıştı. Fatih adı verilen gemi sondaj çalışmalarına Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında başladı.