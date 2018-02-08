Türkiye'ye işgalci diyemezler

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 12:49

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan bugün yeniden yargılanmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanıklar aleyhlerine getirilen Kanunsuz topluluk oluşturma, Halkı dehşete düşürmek suretiyle ayaklanma, Ayaklandıktan sonra polis tarafından eylemcilere dağılmaları yönünde bildiri okunmasına rağmen ayaklanmaya devam etme, Ayaklandıktan sonra taşlar, demir borular, sert cisimler ile Afrika Gazetesi’nin camlarına, güvenlik kamerası ve tabelasına, Vestel isimli işyerinin camlarına ve Olgun Fotoğrafçılığın reklam panosuna toplam 17 bin 450 TL hasar vermek”, “Taş, demir boru ve sert cisimleri taşımak” suçlarından ayrıca sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen ve Abdülhadi Doğan Afrika gazetesinin balkona çıkıp, mülke tecavüz etmek suçundan da itham edildi.

Sanıklar itham edildikleri tüm suçları kabul ettiler. Sanıkların suçlarını kabul etmelerinin ardından mahkemeye olguları aktaran Savcı Ayşe Kaymak Şadi, Afrika Gazetesi’nin, “Türkiye’den bir işgal harekâtı daha” başlıklı yayını üzerine yaklaşık bin kişilik bir grubun Afrika gazetesi önünde toplandığını belirterek söz konusu gazete manşetini mahkemeye emare olarak sundu. Savcı Şadi ayrıca mahkemeye olayda kullanılan demir boru, muhtelif boyutlarda taşlar, sert cisimler, sanıklara yapılan dava tebliğlerini, olay yeri görüntülerini ve fotoğraf albümlerini emare olarak sundu. Savcının mahkemeye emareleri sunmasının ardından sanıkların sabıkalarına dair bilgi verdi.

Savcı Ayşe Kaymak Şadi, sanık Mehmet İpek’in 17 Mayıs 2016 tarihinde işlediği “Ayaklanma” ve “Kanunsuz topluluk oluşturma” suçlarından yargılandığını ve para cezasına çarptırıldığını kaydederek konu sabıka belgesini emre olarak kaydettirdi. Savcı ayrıca sanıkların tutuklanmalarının ardından üzerlerinde “Ben vatanım için yaşarım. Şener Levent yazdığı yazıyla bizi tahrik etti”,

“Türkiye Cumhuriyeti’ne işgalci diyemez”, “Böyle gazetecilik olmaz”, “Afrika Gazetesi bizi tahrik etti” beyanları bulunan yazılı dava tebliğlerini mahkemeye emare olarak sundu.

İddia makamı savcılığın sözünü tamamlanmasının ardından mahkemeden hafifletici nedenleri aktarmak için söz alan Avukat Enver Öztürk, tüm sanıkların pişman olduğunu ve özür dilediğini yapmış oldukları hasarı karşıladıklarını belirtti. Avukat Öztürk tüm dünyada meşru görülen Afrin Harekatı’na karşı Afrika Gazetesinin Türkiye’den bir işgal harekatı daha, Kıbrıs’a barış harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Hareketi gibi kelimeler kullanarak Türkiye’nin acılarını hafife alan, alay eden, küçültücü yayın yaptığını ve halkı kışkırttığını öne sürdü. Avukat Enver Öztürk Afrika Gazetesinin bu yayınlarının yeni olmadığını daha öncede TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kafasına işeyen bir heykel ile yunan bayrağı yer alan yayını bulunduğunu da belirterek konu gazete kupürünü mahkemeye emare olarak sundu.

Avukat Enver Öztürk, Afrika Gazetesi’ni TC- Kıbrıslı ayrımı yaparak, kışkırtıcı ve mahkemeyi de etkileyebilecek yayın yaptığını belirterek mahkemeden adalete olan inancı artıracak bir ceza vermesi talebinde bulundu. Avukat Enver Öztürk, Afrika Gazetesinin yayınların aşırı derecede tahrik edici, nefret uyandırıcı, ayrıştırıcı ve suç isnat ettiğini savunması üzerine Savcı Ayşe Kaymak Şadi, avukatın suç isnat eder şekildeki beyanına itiraz etti.

Ve Avukat beyanını geri çekti. Avukat Öztürk devamında sanıkların geriye kalan binkişi ile birlikte Anayasal hak olan eylemlerini yaptığı sırada gazetede bulunanların eylemcilere yönelik el kol hareketi yaptığını iddia etti. Bu iddia üzerine Savcı Ayşe Kaymak Şadi sunmuş olduğu olgularda ve kamera görüntülerinde bu yönde bir olgu bulunmadığını belirterek bu yönde bir iddianın yapılmasına itiraz etti. Mahkeme yapılan itiraz üzerine savunma avukatına bu iddiasında ısrarcı olması durumunda bu durumun ciddi bir iddia olduğunu bunun ispat edilmesi gerektiğini belirterek savunmaya bu iddiayı ispat etmesi için süre verilmesinin gerektiğini ve davayı kaldığı yerden devam etmek üzere 9 Şubat tarihine ertelediğini belirtti.

Savcılığın sanıkların tutuklu kalmaları yönündeki talebi de itiraz edilmesini değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tutuklu kalmalarının bu aşamadan sonra gerekli olduğunu belirterek 9 Şubatta tutuklu olarak mahkemeye getirilmelerine emir verdi. Ayrıca bugün gerçekleşen duruşmaya verilen kısa süreli arada, duruşma salonunda davayı takip eden Kadın Avukatlar ile YDP Lefkoşa Millet Vekili Bertan Zaroğlu arasında tartışma çıktı. Avukat Mine Atlı’nın mahkemede bulunan banka oturması ve Zaroğlu’nun ayakta kalması üzerine çıkan tartışmada Zaroğlu avukat Atlı’ya hitaben “ Sen Köşeye oturmayı seversin” demesi üzerine avukat Atlı ile Milletvekili Zaroğlu arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.