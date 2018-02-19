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TV8'DEN MEHMETÇİK VAKFINA YARDIM ELİ !

TV8 Sahibi Acun Ilıcalı 2018 Survivor yarışmasında oylanacak oylar için Her mesaj ücreti olan 2.5 TL'yi Kahraman Ordumuzun Afrin Zeytin Dalı Harekatına Katılan Şanlı Mehmetçik için Mehmetçik Vakfına Göndereceğini belirti.

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 00:15
TV8'DEN MEHMETÇİK VAKFINA YARDIM ELİ !

2018 Survivor yarışmasında Adadan atılacak Gönüllü yarışacak  kişilerin İsimleri belli oldu.

1.Cumali Akgül

2.Yağmur Banda

3.Marcus

Mesaj ile 1890 İstediğiniz kişiyi desteklemek için 2.5 TL vererek mesaj atıyorsunuz atılan mesaj Ücret

paraları Afrin Operasyonuna Destek olarak Mehmetçik Vakfına  gönderilecek.TV8 Sahibi Acun Ilıcalı 2018 Survivor yarışmasında oylanacak oylar için Her mesaj ücreti olan 2.5 TL'yi Kahraman Ordumuzun Afrin Zeytin Dalı Harekatına Katılan Şanlı Mehmetçik için Mehmetçik Vakfına Göndereceğini belirti.

METİN DURMAZ

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