"UBP BAŞKANI OLACAK TATAR'A BAŞARILAR"

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:11

Özgürgün şöyle konuştu:



"Her zaman onur ve gurur duyduğum UBP’nin 21’inci olağan kurultay sürecini geçtiğimiz hafta sonu partimize yakışır şekilde tamamladık. 7 binin üzerinde katılımla gerçekleşen sonuçlara göre Hüseyin Özgürgün açısından kurultay tamamlanmıştır. Partinin aldığı oy oranı ve milletvekili sayısı, sonra gerçekleşen seçimde yükselttiğimiz parti oy oranına rağmen UBP Genel Başkanı olarak katıldığım yeni dönem genel başkanlık yarışında ikinci tura katılmayı uygun bulmuyorum. Belli bir oy oranına ulaşamamam halinde ikinci tura katılmayı uygun görmediğimi de söylemiştim.

UBP için hizmet yemini etmiş biri olarak partimizin zaman geçirmeden tek başına iktidar yürüyüşünde ayrışarak kamplaşarak değil istikrar ve huzura ihtiyacı vardır. Devrim niteliğindeki icraatlarla bedel ödemiş olsam da iki kurultayda gösterdiğimiz başarı örnek olacak niteliktedir. UBP Genel Başkanı olacak Ersin Tatar’a başarılar diler, doğrulara bağlı kalarak tek başına iktidar yürüyüşünde atacağı her adımda yanında olacağımı belirtirim".

Tüm UBP’lilere, divana, organizasyonda çalışan görevlilere, katılamayan ama kalbi bizimle atan partililere sevgi ve saygılarımı sunarım".