Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:58

UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Çalıştay’daki ilk konuşmayı gerçekleştirdi.

TAÇOY: “UBP BİR GÖREV PARTİSİDİR; GÖREVİMİZ İSE TÜRKİYE İLE BİRLİKTE YÜRÜYEREK DEVLETİMİZİ YAŞATIP YÜCELTMEKTİR”

“Partimize hizmet etmiş ve bugün aramızda olmayan herkesi rahmetle, aramızda olanları saygı ve sevgiyle anıyorum. UBP, kökü 1950’li yıllara kadar dayanan, çok güçlü bir milli, siyasal, sosyal hayatın devamıdır. Azınlıktan devlete taşımıştır. KKTC’deki bütün kalıcı eserlerin, sosyal devletin anlayışının altında UBP mührü vardır. UBP görev partisidir. Görevimiz devletimizi yaşatıp yüceltmek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile birlikte yürümektir. Parti olarak yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bizi biz yapan ögelere, geçmişimize sahip çıkarak bugünümüzü en iyi şekilde değerlendirmek, emin adımlarla geleceğe yürümek istiyoruz. UBP olarak devlete, halka en doğru, en etkin hizmetleri vermek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Çalıştay bu çabalarımızın bir meyvesidir. Çalıştay, Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın görüş ve önerileri doğrultusunda, MYK’mızın çalışmasıyla gerçekleşmektir.

Eski yeni tüm genel başkanlarımız, yöneticilerimiz, PM üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, kadın kolları başkanlarımız, yönetim üyelerimiz, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz çalıştayımızın katılımcılarısınız.”