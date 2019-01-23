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UBP CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN ANKET YAPACAK

Ulusal Birlik Partisi Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Adayını belirlemek için ülke genelinde bir anket çalışması yapmaya hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 18:25
UBP CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN ANKET YAPACAK

Kasım ayında parti MYK’sında görüşülen bu yöntemde yüksek örneklem kullanılarak ülke genelinde ve farklı partilerde ve bağımsız potansiyel Cumhurbaşkanı adayları ile ilgili sorular kamuoyuna yöneltilecek ve UBP’nin hem parti içerisindeki potansiyel adayların halk tarafından kabul edilirliği ölçülecek hem de muhtemel rakiplerin güçleri sınanması hedefleniyor.

UBP’ye yakın kaynaklar, bu çalışma için bütçenin ayrıldığı ve Şubat ayı içerisinde alan çalışmasına başlanacağını ifade ettiler.

Kıbrıs Postası’na konuşan UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, “partinin bilimsel yöntemlerle seçime hazırlanması vizyonunun bir parçası” olarak değerlendirdiği çalışmanın yapılacağını doğruladı

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