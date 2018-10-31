UBP GENEL BAŞKANI TATAR'IN İLK SÖZLERİ...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:52

Ulusal Birlik Partisi'nin 21. Olağan Kurultayı'nda en yüksek oyu alan ve en yakın rakibi Hüseyin Özgürgün'ün kurultay sürecinden çekilmesinin ardından Genel Başkanlığa getirilen Ersin Tatar, koltuğuna oturduktan sonra ilk röportajını Kıbrıs Postası'na verdi.

Tatar, şunu söyledi:



"Şu anda divandan görevi devraldım. Divana çok teşekkür ederim. Sn. Özgürgün’e de çok teşekkür ederim. Kendisi çekildiğini belirtti ve ikinci tura gerek kalmamıştı. Genel Başkan olarak göreve başlamış durumdayım. UBP’ye ve partililerimize hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içinde UBP’yi daha iyi günlere götüreceğimizi ve KKTC’ye de güzel hizmetlerle çalışacağımızı duyuruyoruz. Bana oy veren vermeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok güzel bir kurultay geçirdik. Sn. Divan üyeleri cumartesi günü sayımdan sonra Parti Meclisi üyelerinin seçilmesi gündeme gelecektir. Ardından da yetkili kurulları oluşacaktır. Yeni bir dönem başladı. Bir kez daha Sn. Özgürgün’e teşekkür ediyorum. Milletvekili olarak mecliste çalışmalara katılmaya devam edecek. Bu makamlar kimseye kalmıyor, şu anda bu görev benimdir, en iyi şekilde bu dönem içinde bu görevi en iyi şekilde yürüteceğimi ifade ediyorum".