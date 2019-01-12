UBP GENEL SEKRETERİ TAÇOY LONDRA’DA…

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:52

UBP’den verilen bilgiye göre, Londra'da Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katılan UBP Genel Sekreteri Taçoy, İngiltere'deki Kıbrıslı Türklere seslendi.

Toplantıya, KKTC Londra Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, KKTC Londra Temsilciliği’nden Siyasi İşlerden Sorumlu Sekreter Dilşat Şenol, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, belediye meclis üyeleri, toplum üyeleri ve gençler de katıldı.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Taçoy, İngiltere'deki Kıbrıslı Türklerin KKTC'yi vatan olarak gördüğüne işaret ederek, başta iç meseleler, askerlik, toprak ve Kıbrıs sorunu hakkında öncelikli beklentileri olabileceğini anımsattı.

Taçoy, “Fakat ben buraya söz vermek için gelmedim. Bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz noktasında buradayım. KKTC, burada yaşayan insanlara oldukça değer veriyor ve sizlerden birlik ve dayanışma bekliyor" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı toplantıda Taçoy, "Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir diaspora oluşturmalı. Elimizdeki gücü paylaşalım. Lobicilik potansiyelini değerlendirelim ve geleceğimize sahip çıkalım” görüşünü dile getirdi.

BEKLENTİ ANKETİ YAPILDI

Bu arada, toplantıda, İngiltere’deki toplumun beklentilerini tespit etmek için “İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC’den öncelikli beklentileri nelerdir?” başlıklı kağıtlar katılımcılara dağıtıldı. Katılımcılar tarafından doldurulan bilgiler, daha sonra Taçoy tarafından çalışma yapılarak değerlendirilecek.

“SAHİP ÇIKMAK BİZİM GÖREVİMİZ”

İngiltere Parlamentosu'ndaki Lordlar Kamarası üyeleri ile görüşme yaptığını belirten Taçoy, Tottenham Park Mezarlığı hakkında konuştuklarını anlattı.

Türk ve Kıbrıs Türk toplumu olmak üzere hayatını kaybeden Müslümanların yoğun olarak defnedildiği Tottenham Park Mezarlığı’nda insan kemikleri bulunduğunu ifade eden Taçoy, “Bizi derinden üzen, Tottenham Park Mezarlığı’nda yaşanmakta olan sıkıntılı durumun giderilebilmesi için neler yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçta bizim orada bağlarımız var, sahip çıkmak bizim görevimiz” ifadesini kullandı.

“ASİMİLASYONA KARŞI EĞİTİM ÖNEMLİ”

Hasan Taçoy, özellikle Londra ziyaretinde gözlemlemeye çalıştığı birçok konu olduğunun ve Kıbrıs’tan buraya gelen öğretmenlerle ve farklı kesimlerde bulunan toplum üyeleri, gençler ve iş insanları ile sohbet ettiğini söyledi.

Taçoy, özellikle, yurtdışında asimilasyona karşı eğitimin önemli olduğunu anlatarak, Kuzey Kıbrıs’tan İngiltere’ye öğretmenlerin atanması yerine, uyum sorunu olmayan toplum içinden yetiştirilmesi ve finansının sağlanmasının daha uygun olabileceğini vurguladı.

“BAŞTA GELEN SORUNLARDAN BİRİ ASKERLİK”

UBP Genel Sekreteri ve Lefkoşa Milletvekili Taçoy, Londra ziyaretinde, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun sorunlarını tespit etmek istediğine değinerek, gençlerin en başta gelen sorunlarından birinin askerlik olduğunu söyledi. Taçoy, “Bu sorunları tespit edip hep birlikte çözüm üretmeliyiz” şeklinde konuştu.

Hasan Taçoy, şöyle devam etti:

“Burada yaşayan insanlarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden hala birçok şeyi beklemektedir.

İngiltere’deki vatandaşlarımız KKTC’yi kendine vatan olarak görmektedir. Dolayısıyla, iç meseleler, askerlik, toprak ve Kıbrıs sorunu hakkında birçok soru sorup, yanıt bulma yoluna girebilir ve öncelikli beklentileri olabilir.

Ben buraya söz vermek için gelmedim. Bağlarımızı nasıl güçlendirebiliriz noktasında buradayım. KKTC, burada yaşayan insanlara oldukça değer veriyor ve sizlerden birlik ve dayanışma bekliyor.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir diaspora oluşturmalı. Elimizdeki gücü paylaşalım. Lobicilik potansiyelini değerlendirelim ve geleceğimize sahip çıkalım”.

Hasan Taçoy, KKTC’deki siyasetçilerin, İngiltere’ye karşı ilgisi arttıkça, buradaki halkın da Kıbrıs’a karşı ilgilisinin arttığını belirtti ve bu çerçevede bir çalışma başlattığını duyurdu.

“GENÇLER ARASINDA KÖPRÜ KURULACAK”

İngiltere’de doğup büyüyen gençler ve Kuzey Kıbrıs’taki gençler arasında bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, gençleri bir araya getirmek için Nafiya Horozoğlu ile çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Nisan ayında düzenlenecek gençlik kampına, Londra’dan 20 - 30 gencin de katılacağını ifade eden Taçoy, “Gençler bir araya gelip bir beyin takımı oluşturulacak. Kuzey Kıbrıs’taki gençler ve Londra’daki gençler, ilişkilerini değerlendirip, birlikte nasıl daha güçlü olunabileceği değerlendirilecek. Gençler arasında köprü kurulup, bir beyin takımı oluşturulmalı. Gençler bizim geleceğimiz, onların birlikte güçlü bir ses olmaları, bizim için çok önemli” ifadesini kullandı.