UBP GİRNE İLÇE YÖNETİMİ BARINAĞI ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:56

Heyet, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’den barınak hakkında bilgi aldı. Güngördü, Girne UBP İlçe Yönetimi ve Gençlik Kolları ve ile birlikte barınağı dolaştı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ilçe yönetimi ve gençlik kollarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, işbirliklerinin her zaman sürmesini diledi.

Güngördü, “Satın alma sahiplen” kampanyasıyla barınaktaki köpeklerin sahiplendirilmesi için çalışma yaptıklarını, barınakta 44 köpekten şu anda 18 köpek kalmasının bu konuda halkın duyarlılığı ve yaptıkları çalışmaların sonucu olduğunu belirtti.

Güngördü, “Önemli olan barınakta çok köpeğe bakmak değil. Mevcut köpeklere iyi bakmak, onları korumaktır.” diye konuşarak, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Veterinerler Birliği ile imzalanan protokol sonucunda 250 sokak köpeğinin kısırlaştırılarak, çip takılıp kayıt altına alındığına işaret etti.

AYDINDAĞ: “HERKES BURAYI GELİP GÖRMELİ”

UBP Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, ameliyathanesinden kafeteryasına, mutfağından çocuk oyun parkına tam teşekküllü barınağı çok beğendiklerini belirtti. Özbekoğlu, Girne Belediye Başkanı ve belediye çalışanlarını sokak hayvanlarına sağladıkları bu hizmetlerden dolayı ve duyarlılıkları için teşekkür etti.

Girne UBP Gençlik Kolları Başkanı Yağmur Aydındağ, zaman zaman Girne’deki sokak köpekleri konusunda bazı insanların yaptıkları eleştirileri dikkate alarak barınağı ziyaret etmek istediklerini belirtti. Aydındağ, temiz ve oldukça modern bir barınak ile karşılaştıklarını, burayı görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, herkesin barınağı gelip görmesi gerektiğini ifade etti.

Aydındağ, 250’nin üzerinde köpeği kısırlaştırmasının da çok önemli bir çalışma olduğunu dile getirerek, Girne Belediye Başkanı ve çalışanlarını tebrik edip, başarılarının devamını diledi.