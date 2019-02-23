UBP HEYETİ ACRE GENEL KURUL TOPLANTISINDA

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:12

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP’yi temsilen Gazi Mağusa milletvekilileri Oğuzhan Hasipoğlu, Ersan Saner ve Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun katıldığı Genel Kurul toplantısında bazı partilerin üyelik başvuruları onaylandı.

Açıklamada, Genel Kurul toplantısında UBP’nin İtalya’dan “Fratellid’Italia”, Kosova’ın iktidar partisi “Demokrat Parti”, Bulgaristan’dan “VRMO”, Makedenya’dan “VMRO” ve Sırbıstan’dan ise “Enough is Enough” partilerinin üyeliğine olumlu oy kullandığı ve bu partilerin de ACRE’ye üye olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “UBP’nin, ACRE grubuna 2017 yılında tam üye olduğu ve KKTC ve kendi bayrağı ile grup içerisindeki faaliyetlerini sürdürerek toplantılara katıldığı” yönünde bilgiler de yer aldı.