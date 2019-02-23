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UBP HEYETİ ACRE GENEL KURUL TOPLANTISINDA

Ulusal Birlik Partisi’nden bir heyet Avrupa Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ACRE) Genel Kurulu’nun İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen toplantısına katılıyor.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 14:12
UBP HEYETİ ACRE GENEL KURUL TOPLANTISINDA

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP’yi temsilen Gazi Mağusa milletvekilileri Oğuzhan Hasipoğlu,  Ersan Saner ve Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun katıldığı Genel Kurul toplantısında bazı partilerin üyelik başvuruları onaylandı.

Açıklamada, Genel Kurul toplantısında UBP’nin İtalya’dan “Fratellid’Italia”, Kosova’ın iktidar partisi “Demokrat Parti”, Bulgaristan’dan “VRMO”, Makedenya’dan “VMRO” ve Sırbıstan’dan ise “Enough is Enough” partilerinin üyeliğine olumlu oy kullandığı ve bu partilerin de ACRE’ye üye olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “UBP’nin, ACRE grubuna 2017 yılında tam üye olduğu ve  KKTC ve kendi bayrağı ile grup içerisindeki faaliyetlerini sürdürerek toplantılara katıldığı” yönünde bilgiler de yer aldı.

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