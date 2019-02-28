"UBP İLE HP KOALİSYON KURABİLİR"

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:46

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan “Sabah Postası” programı sunucusu Gökhan Altıner, dün Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ile yaptığı programda, Tatar’ın UBP’nin yetki vermesi durumunda Halkın Partisi ile görüşebileceğini söylediğini anlattı. Ersin Tatar’ın UBP ile HP’nin koalisyon kurabileceğini, ama şartların oluşması lazım dediğini aktaran Altıner, “Tatar’ın kendi ağzından UBP ile HP arasında gayri resmi görüşme gerçekleştiğini doğrulattık. Partiler arasında kişiler gelip gidiyor” ifadelerini kullandı.