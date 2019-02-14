UBP, İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 19:45

Tatar’a, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve ilçe başkanlarından oluşan heyet eşlik etti.

UBP heyetiyle görüşmede konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, siyaset ve ekonominin birbirinden ayrılamayacağını söyledi.

Ekonomi ve siyasetle uğraşanların görüş alışverişinde bulunması gerektiğini dile getiren Gürcafer, ziyaretten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Ekonomi, siyasi, sosyal yaşamla ilgili önemli gelişmeler yaşanmakta olduğunu söyleyen Gürcafer, bu konulara ilişkin görüş alışverişinde ve değerlendirmede bulunacaklarını ifade etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar çok sayıda üyesi bulunan önemli örgütlerden biri olan Müteahhitler Birliği’ni ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sorunlardan birinin de Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi olduğuna işaret eden Tatar, birtakım teşebbüslerde bulunduklarını, imar planının istişare yapılarak iyi bir anlayış içinde hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntılar yaşandığını, tüm sektörlerin sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Tatar, müteahhitlerin sıkıntıda olduğunu, rahatlama sağlayacak birtakım çalışmalar yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Tatar, çok sayıda bina ve proje yapıldığını söyleyerek, satışların ne durumda olduğuna bakılması gerektiğini kaydetti.

2019 Ekonomik İşbirliği Protokol’ün imzalanmadığını dile getiren Tatar, sürecin hızlanması gerektiğini, durumun sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Hükümete eleştirilerde bulunan Tatar, “Öngörüsüzlük, iş bilmezlik var” dedi.

Tatar, KKTC gerçeği ile bağdaşacak şekilde ülke ekonomisine yön vermek gerektiğini söyledi.