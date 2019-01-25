Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 17:55

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “UBP’nin şu andaki gündeminde halkın ekonomik sıkıntılarının dile getirilmesi ile bunlara çözüm bulunmasının öncelikli olduğunu Cumhurbaşkanlığı konusunun günü gelince ele alınacağını dolayısı ile çatı aday belirleneceği gibi bir durumun da söz konusu olmadığını” vurguladı. züm bulunmasının öncelikli olduğunu Cumhurbaşkanlığı konusunun günü gelince ele alınacağını dolayısı ile çatı aday belirleneceği gibi bir durumun da söz konusu olmadığını” vurguladı. Ersin Tatar, “mevcut hükümetin halk tarafından başarısız bulunduğunu ve istenmediğini ancak kendilerinin şu anda kimse ile hükümet konusunda bir temas içinde olmadıklarını” söyledi.

Genç TV'de katılmış olduğu "Bugüne Dair" adlı programda gündeme yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

“UBP TEK BAŞINA İKTİDAR OLUR”

Ersin Tatar, “al gülüm ver gülüm hükümetinin kendi içerisinde ciddi sorunlar yaşadığını da belirterek hükümet mensuplarının bunu sosyal medyada yapmış oldukları tartışmalarla ispat ettiğini” dile getirdi.

Tatar, hükümet partilerinin milletvekilleri arasındaki tartışmaların hükümetin çok uzun ömrü olmayacağını gösterdiğini ifade etti.

Genel Başkan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi'nin oylarını gün geçtik sonra daha da artırdığını belirterek yapılan mini anketlerin olası bir erken seçimde Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidara geleceğini gösterdiğini söyledi.

“DOME OTEL’DE HUKUK DIŞILIK YAŞANIYOR”

“Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Dome Otel’i partinin arka bahçesi olarak kullandığını” da ifade eden Tatar, “gerek hukuk görüşleri gerekse Sayıştay raporları işletmenin yeniden ihale usulü ile kiralanması gerektiğini mevcut durumun hukuk dışı olduğunu gösterdiğini” belirtti.

Dome Otel’in son 10 yılda hesaplarının doğru tutulmadığı ve hukuk dışı işler yapıldığının da altını çizen Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın 2008 yılında "CTP Dome Otel’i peşkeş çekmiştir bunun peşini bırakmayacağız" açıklamasına karşılık şu anda al gülüm ver gülüm yaparak sesini çıkarmadığını ve mevcut durumun devamını savunduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin Sarayönü’ndeki parti binası kirası ile alakalı sorulan soru üzerine ise Tatar, "Vakıfların uzun yıllardır kiraladığı birçok yer vardır ve buralarda kiracı hakkı denilen bir durum söz konusudur, bize Vakıflar idaresi tarafından belirtilen kiralar tam olarak her ay ödenmektedir Dome Hotel konusu bu konulardan farklı bir konudur çünkü ticari bir kimliği vardır. İktidar ortakları Ulusal Birlik Partisi binalarını gündeme taşıyarak Dome Hotel gündemini saptırmaya çalışmaktadırlar fakat halk bu konuda tepkilidir ve Dome Hotel ihale ile kiralanmalıdır. UBP’nin binalarının kiralanması ile Dome Otel gibi 320 yataklı 4 yıldızlı bir otelin işletme ortaklığı sözleşmesi ile bir sendikaya peşkeş çekilmesi aynı değildir, olamaz" şeklinde konuştu.

“AKINCI TÜRK TEZLERİNE ZARAR VERİYOR”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki görüş ayrılıklarının açmış olduğu tartışmaları da gündeme getiren Tatar, bu tartışmaların da hükümetin geleceğine etki edeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adaya yapacağı ziyaretin önemine de değinen Ersin Tatar, Akıncı'nın açıklamalarının Türk tezlerini zora soktuğunu da ifade etti.

“Ortada, federasyon söylemiyle 50 yıldır çözülemeyen bir meselenin durduğunu söyleyen Tatar "artık görüşmenin şeklini değiştirme zamanı gelmiştir bu kadar yıldır anlaşılamaması nın tek nedeni bahsedilen çözüm şeklinin yaratacağı kaos ortamıdır" şeklinde konuştu.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM GERÇEKÇİDİR”

Dünya devletlerinin artık Kıbrıs'ta 2 devletin var olduğunu kabul etmesi gerektiğini de ifade eden Tatar görüşmelerin bundan sonraki süreçte iki devlet düşünülerek devam etmesi gerektiğini yineledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayı konusunda sorulan bir soru üzerine Tatar, konunun şu anda partinin yetkili organlarında görüşülmediğini zamanı geldiğinde yetkili organların adayın ne şekilde belirleneceğine karar vereceğini söyledi.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından pazarlık konusu edilmesi büyük bir hataydı seklinde konuşan Tatar, "garantilerin sulandırıldığı hiçbir anlaşma şekli referandumdan geçerli oy alamaz" diye konuştu