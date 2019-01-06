UBP’DEN ‘VİCDANİ RET’ AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2019 Pazar 18:40

Dörtlü “al gülüm ver gülüm “ koalisyonundaki partilerin sırf bir birlerinin tabanlarındaki grupçukları memnun etsinler diye yaptıkları yanlışlara sözde “ Vicdani Ret Yasası “ ile bir yenisi ekleniyor.

Rum Yönetimi silahlanmaya her geçen yıl daha fazla para harcar, saldırı helikopterleri, füzeler, hücumbotlar, paralı askerler alırken… İçimizdeki bazı güruhların sırf milli çıkarlarımıza, egemenliğimize, güvenliğimize zafiyet yaratma hayali ile öne sürdükleri gerçek dışı istemlere boyun eğerek, diğer bazı önemli, halkın yararına olan yasalar yerine böylesi bir yasayı Meclis gündemine getirmek ülkemiz adına büyük bir talihsizliktir.

‘Vicdani Ret’ AİHM’ne göre bir hak olabilir. Gün gelir bu yönde düzenleme de yapılabilir.

Ama bugün o gün değildir.

Bugün, yegâne güvencemiz olan Türk askeri ile Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkını sıfırlamak için yemin etmiş olan Rum iktidarı ile muhalefetinin istismar edeceği oyunlara geçit verme günü değildir.

Bugün gençlerimizin arasını bu gibi tartışmalarla açma, gençlerimizi askerlik görevi, yurt savunması gibi konularda kamplaştırma, aralarında tartışma yaratma günü değildir.

UBP olarak dörtlü koalisyonu, hatadan dönmeye, Anayasamıza aykırı olduğu açık olan söz konusu yasa tasarısını derhal geri çekmeye davet ediyorum.

Aksi takdirde, UBP olarak her türlü demokratik ve hukuki mücadeleyi verecek, Devletimiz içine nifak tohumları ekmeye, güvenliğimizle oynamaya çalışanlara fırsat

vermeyeceğiz.

Konu ile ilgili daha geniş görüşlerimizi ilgili Meclis oturumunda halkımızla paylaşacağımı belirtir herkese saygı ve sevgilerimi sunarım.

Ersin Tatar

UBP Genel Başkanı