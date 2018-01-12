Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:00

“Temiz siyaset” sözü verdi Lefke ilçesinin ilk kez seçilen iki milletvekilinden biri olan UBP’li Aytaç Çaluda, bölgenin sorunlarının çözüm beklediğini kaydetti

İlçe olduktan sonra Lefke bölgesinde ilk kez sandıkta seçilen iki milletvekilinden biri olan Ulusal Birlik Partili (UBP) Aytaç Çaluda, sorunlarının çözümü için çalışacağını belirterek, “temiz siyaset” sözü verdi.

Yeni döneme dair hedef ve beklentilerini KIBRIS Gazetesi’ne anlatan Çaluda, öncelikle kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, vatandaşların sıkıntılarının ne olduğunun bilincinde biri olarak, bölge ve ülke halkı için çalışacağını söyledi.

İlk hedefinin temiz ve dürüst siyaset yapmak olduğunu belirten Çaluda, ülkede siyasetçiye güvenin giderek azaldığını ve bu imajı ortadan kaldırmak için, halk için canla başla çalışacağını kaydetti.

Çaluda, ülkede yapılacak yanlış icraatlara onay verecek bir kişi olmadığını savunarak, özellikle Lefke bölgesinin ihtiyacı olan hizmet ve yatırımları almasının gereğine dikkat çekti.

CMC kirliliği, Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun tamamlanması, bölgeye süratle balıkçı barınağı kazandırılması, yeni hastane, ilçedeki kamu altyapısının ve dairelerin işlevselliğinin artırılması, narenciyedeki su sıkıntısının çözülmesi gibi sorunların çözülmesi konusunda uğraş vereceğine işaret eden Çaluda, halkın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapacağını vurguladı.