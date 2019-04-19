“UBP’Yİ DAHA İLERİLERE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 16:18

Taçoy, UBP’yi daha ileri noktalara taşımak için çalıştıklarını da ifade etti ve şunları söyledi:

“Kadın kollarımızın devam eden faaliyetlerine ek olarak Ramazan ayında da bazı faaliyetleri olacaktır. Bunlara tüm örgütlerimizin destek vereceğine eminim.

10-12 Mayıs tarihlerinde gençlerimiz için bir eğitim kampı düzenledik. Amacımız onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır.

Sayın Genel Başkanımız ve yetkili kurullarımızın kararları doğrultusunda daha bilinçli bireyler yetişmesi için oluşturulması kararlaştırılan Siyaset Akademisi projesinde son doğru ilerliyoruz.

Gençlerimize emanet etmek üzere faaliyete geçirdiğimiz www.habergunes.com web haber sitemiz ile www.tvgunes.com web televizyonumuz kısa sürede önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Her ikisini de daha ileri taşınmak üzere, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un yüzüncü yıldönümünde, yani 19 Mayıs 2019’da düzenleyeceğimiz etkinlikte geleceğimiz olan, gençlerimize emanet edeceğiz.

Siyasi hedefimiz ise ilk etapta 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başarılı olarak çıkmak, devletimize sahip çıkacak, iki devletli çözümü savunacak, Anavatan Türkiye iş birliği içinde çalışacak bir adayımızı Cumhurbaşkanlığı’na taşımaktır.”