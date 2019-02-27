ÜÇ SENDİKADAN ORTAK AÇIKLAMA

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:49

Üç sendika tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, dünkü görüşme sürecinin “Kıbrıslıların kararlı olmaları halinde çözümle ilgili adım atılmasının önünde hiçbir gücün engel olamayacağını” gösterdiği görüşüne yer verildi.

Açıklamada, “iki liderin anlaşmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı ve görüşme süreçlerine engel çıkaran dış güçler ile statükodan beslenenlere iyi bir yanıt verildiği” ifade edildi.

Kıbrıs Türk toplumu için çözüm ve Ada’nın birleştirilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğu belirtilen açıklamada, dayatılan “Göç Yasası”, “Kamu Görevlileri Reform Yasası”, Türk Lirası kullanımı gibi düzenlemeler, dini baskılar, sendikasız, örgütsüz köle düzeni koşullarında çalışmaya zorlama ile Kıbrıs Türk toplumunun onuruna yakışmayan “kumar, fuhuş, kara para aklama” gibi faaliyetlerle “her geçen gün kaosa ve yok oluşa sürüklenen” toplumun, tek kurtuluşunun çözümle birlikte uluslararası hukukun içine girerek, Avrupa Birliği ailesinde yer almak olduğu kaydedildi.

Açıklamada eğitimin, barışın altyapısını oluşturmada, barış kültürünün sağlanmasında önemli bir yere sahip olduğu da kaydedilerek, liderlerin eğitimiyle ilgili somut adımlarla birlikte, sadece güven yaratıcı önlemlerle değil, sorunun kalıcı çözümünü getirecek adımlara yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Ortak açıklamada, “Lider olmak, inisiyatif alarak, Kıbrıs’ın çıkarlarını öne çıkararak ülkemize çözümü ve barışı getirmeyi gerektirir” ifadelerine yer verildi.