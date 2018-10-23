ÜÇ YILDIR KAÇAK YAŞIYOR!

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:52

Girne’ye bağlı Karşıyaka’da kiracı olarak kaldığı evin eşyalarını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan ve yapılan soruşturmada 2015 yılından beridir ülkede kaçak olarak kaldığı belirlenen Pakistanlı Muhammad Ijaz hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Sanık üç gün süren soruşturmanın ardından dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak kısa süreli hapse mahkûm edildi.

Mahkeme sanığı hırsızlık suçundan beraat ettirdi. Yapılan sorgulamada, 2015 yılından bu yana ülkede kaçak olduğu tespit edilen İjaz’ın ülkeye turist vizesi ile geldiği ve kaçak olarak kaldığı belirtildi. Kararda, sanık aleyhindeki “Kiracı tarafından sirkat” suçunun ıspat edilemediği açıklandı. Sanık “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçundan 10 gün hapse mahkûm edildi.

(STAR KIBRIS)