UCLG-MEWA HEYETİ, SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 15:16

Duman ve beraberindekiler İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler. UCLG-MEWA heyetine KT Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Üyesi İlker Edip de eşlik etti.

Başkan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret eden Mehmet Duman, ilişkileri daha da güçlü kılmak için KKTC’ye geldiklerini söyledi ve İskele Belediyesi’yle de çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini ifade etti. Duman, Başkan Sadıkoğlu’na çalışmalarında başarı dileğinde de bulundu. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na Teşkilatın rozetini de taktı.

SADIKOĞLU, PROJELERDEN BAHSETTİ

Kabulde, Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman’a ziyaretinden ötürü teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele Belediyesi’nin çalışmalarından, tamamlanan projelerinden ve yeni projelerinden bahsetti.