ÜLKE GENELİNDE ZORUNLU SU KESİNTİSİ

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:05

Ülke genelinde zorunlu olarak su kesintisi yapılıyor. Güzelyurt ve Mesarya Ovası Sulama İletim Yapıları işi kapsamında (tarımsal su), Geçitköy Pompa İstasyonu’nda yürütülecek çalışmalara bugün başlandı. Çalışmalar nedeniyle 24.04.2019 (bugün)-26.04.2019 (Cuma) tarihleri arasında Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı depolara su verilemeyecektir.

Dairemiz, belediyeler ile işbirliği içerisinde yerel su kaynaklarını, bugün saat 10.00 itibarı ile devreye koymuştur.

Çalışmaların devam ettiği dönem süresince, halkımızın içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması rica olunur.

Su İşleri Dairesi