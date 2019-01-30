"ÜLKEDEKİ YOLSUZLUKLAR"

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:12

Zaroğlu, ilk olarak Dome Otel konusuna değinerek, yasalarda milletvekillerinin devlete ait ihalelere katılamayacağının yer aldığını ancak kendisinin herhangi bir ihaleye katılmadığını, sadece teklif yaptığını, teklifinin geçerli olduğunu belirtti. Zaroğlu, 2008 yılında bu otelin bir milletvekiline verildiğini savundu.

Hükümeti oluşturan partilerin bugüne kadar yolsuzlukların üzerine gideceğini söylediğini ancak herhangi bir adım atmadığını ileri sürüp bu konuda Kıb-Tek hurda ihalesinin olduğunu ifade eden Zaroğlu, bu ihalede yaşanan yanlışlıkları anlattı, hükümete Kıb-Tek ile ilgili bazı sorular yöneltti ve yolsuzlukların araştırılmasını istedi.

Zaroğlu, zeytinyağı kooperatifi ile ilgili de bazı iddialarda bulunarak, burada da soruşturma yapılmasının önemine işaret etti. Zaroğlu, Şeker Sigorta’da da bazı iddialar yaşandığını ifade ederek, yapılan bazı ödemeleri okudu, iddialar gündeme getirdi ve isimler vererek bu ödemelerin araştırılmasını istedi.

“Yamalı bohça”, “al gülüm ver gülüm” diye nitelemelerde bulunduğu hükümetin, bu konuda hiçbir ses çıkarmadığını, “sen benim ben de senin yolsuzluğunu örteyim” diyerek çalıştığını savunan Zaroğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a eleştirilerde bulundu.