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“ÜLKEMİZDE TİFÜS SALGINI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Sağlık Bakanlığı, ülkede tifüs salgınının söz konusu olmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:53
“ÜLKEMİZDE TİFÜS SALGINI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada, basında ülkede tifüs salgını olduğunun iddia edildiğini belirterek, bu konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığını, Enfeksiyon Uzmanları ile görüşüldüğünü kaydetti.
Son beş yıl içinde görülen Tifüs vakalarının sporadik özelikte olup salgın niteliği taşımadığını açıklayan Uludağ, “Tifüs bulaşıcı hastalıklar sınıfında olduğundan bildirimi zorunludur” dedi.
Uludağ, ayrıca vakaların görülme sıklığının mevsimsel, ilkbahar sonu yaz mevsimi döneminde olduğunu belirterek, bildirilen vakanın tifüs tanısı almamış olup şüpheli vaka olarak değerlendirildiğini ifade etti.
Uludağ, “Ülkemizde böyle bir salgının söz konusu olmadığı kamuoyuna saygı ile duyurulur” dedi.

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