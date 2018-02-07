Ülkücü mafya burak döner'in babasına hain saldırı

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 23:54

Önceki Hafta Ülkücü Mafya Lideri Burak Döner'in Babası Faruk Döner Eve gireceği sırada kalleşçe çapraz ateşe uğrayıp sokak ortasında Hayatını kaybetmişti.

Halen Şırnak Cezaevi'nde Bulunan Ülkücü mafya lideri Burak Döner Şırnak Cezaevi Savcılığına Öldürülen Babası için Cenaze namazına gitmek için izin istedi ama Şırnak Cezaevi Savcısı bu izne karşı çıktı.

Daha önce Şırnak Cezaevinde FETÖ'cü Ve PKK'lılar tarafından yemeğine zehir katılan Ünlü Mafya lideri Burak Döner Elazığ Cezaevine naknedilmişti.

Uyuşturucu Çetesini çökertmek için bu adımları atan Burak Döner Daha öncede PKK Lideri Abdullah Öcalan'a küfürler yağdırmıştı . Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanından yardım isteyen Ülkücü mafya lideri Burak Döner beni Cezaevinde FETÖ ve PKK'lılar öldürecek demişti.

Türkiye'nin Bütün İllerinden Burak Döner'in Haince pusu kurarak Öldürülen Babası Faruk Döner için binlerce vatandaş Cenaze namazına katıldılar.Döner için Zeytinburnu Taş Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kılınan cenaze namazı ve duaların ardından Faruk Döner’in cenazesi omuzlara alınarak araca taşındı.

Faruk Döner’in cenazesi toprağa verilmek üzere Topkapı Çamlık mezarlığına götürüldü.Kardeşleri ise Neden abimiz Burak Döner'e izin çıkmadı diye tepkilerini dile getirdiler.

Haber Metin Durmaz