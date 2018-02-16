Ünlü tiyatrocuyu kaybettik

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 17:41

Kıbrıslı Türk tiyatrocu hayatını kaybetti Kıbrıs Türk tiyatrolarının tiyatrosunun efsane ismi İbrahim Andaş yaşamını yitirdi.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları'nın kurucusu da olan ve hayatını tiyatroya adamış bir kişi olan İbrahim Andaş, kısa bir süre önce rahatsızlanmış ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 64 yaşında hayatını kaybeden 3 erkek çocuk babası İbrahim Andaş, yarın (17 Şubat 2018) Cumartesi günü öğle namazını müteakip Lefkoşa kabristanlığında defnedilecektir.

Beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden İbrahim Andaş'ın ölümü, başta ailesi, sevenleri, tiyatro severler olmak üzere tüm yurtta derin üzüntüye sebep oldu. İbrahim Andaş için kurucusu olduğu Kıbrıs Türk devlet Tiyatroları'nda cenaze namazı öncesi saat 10.45 de anma töreni de düzenlenecektir. Kıbrıs Manşet Genel yayın Yönetmeni Ziya Emir'in de yakınen tanıyıp sevdiği bir kişi olan İbrahim Andaş'ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Bu vesileyle merhuma Yüce Allah'tan rahmet , geride kalanlara sabır ve metanet dileriz.