"ÜRETEN VAR OLUR, YOK OLMAZ"

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 13:12

Başbakan Erhürman, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslenerek, "El ele verelim potansiyellerimizi birleştirelim, bireysel başarılarımızı birleştirirsek toplumsal başarı hikayesini de yazarız. Mesele; bir halkın halk olarak varolma meselesidir. Ben halkıma güveniyorum" dedi.

Erhürman, yurtdışındaki Kıbrıslı Türklere, çocuklarını ülkelerine getirmeleri, ülkelerine sahip çıkmalarını, memleketlerini kültürlerini, dillerini bilmelerini tanıtmaları bağlarını güçlendirmeleri çağrısında da bulundu.

Londra Wood Green'de Grand Palace'ta yer alan "Halkla Buluşma" etkinliğinde açılış konuşmasını KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı yaptı. Tuncalı, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Başbakan Erhürman'ı ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Erhürman, görüşmeleri ve temaslarının ardından ülkeye döndüklerinde bir İş planı yaratacaklarını ve niyetlerinin buradaki Kıbrıslı Türkler ile ülkeleri arasındaki bağı, köprüyü, olması gerektiği gibi yeniden yaratmak ve geliştirmek için çalışmak olduğunu ifade etti.

Erhürman, ülkede sıkıntılar olduğunu ve sadece buradaki vatandaşların değil ülkedeki vatandaşların da bazı alanlarda sıkıntılar yaşadığını, ancak bu sıkıntıların vatandaşların ülkesine küsmesini gerektirmediğini, aksine daha da sahip çıkarak bu sıkıntıların düzeltilmesine destek olması gerektiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, Ülkeden mal alacak yatırım yapacak tatile gelecek kişilere, ilgili birliklerle mutlaka iletişime geçme çağrısında da bulundu.

Ülkede de buradaki gibi bazı işlerden mağdur olan insanlar olduğunu ama kimsenin ülkesine küsmemesi gerektiğini ifade eden Erhürman, konuşmasında, bugün KKTC'de elim bir trafik kazası olduğunu ve 2 kişinin yitirildiğini, 11 kişinin de yaralandığını ifade ederek, yaralılara acil şifalar diledi, ailelerin acılarını paylaştı.

Erhürman, Kıbrıs konusuna da değinerek, Kıbrıs'ın hep "sorun" kelimesi ile birlikte anıldığını, hiç ayrı düşünülemediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sorun sürüyor... Üstüne üstlük biz Annan Planına 'evet' dememize ve Crans Montanada bizim bile şaşırdığımız açılımlara rağmen sorun çözülmedi.

Rum lider şimdi de Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitlik konusunu tartışıyor, zamana oynuyor. Kıbrıslı Türkler olarak bu sorun bir an önce çözülsün normalleşme olsun, iki toplum da kazansın, zenginlikler yetkiler sorumluluk paylaşılsın dedik ama sonuca ulaşamadık, tüm açılımlar ve uluslararası alanda bu açılımların görünmesine rağmen olmadı. Artık Kıbrıslı Türkler yürürken sakız çiğnemeyi öğrenecek. Ülkede Sosyal ekonomik gelişme sağlanacak, Kıbrıs konusundaki samimi girişimler sürecek ama oturup beklemeyeceğiz, Her alanda, gelecek nesillere bırakacağımız gelişmeleri sağlamak sorumluluğumuzdur. Vatandaşlarımızın gelecek nesillerimizin daha fazla zaman kaybetmesini istemiyoruz."

“BAŞARILAR GURURLANDIRIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, Dünyanın her yerinde yaşayan Kıbrıslı Türklerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını, bu toplumun daha fazla başarılara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Nüfusu ve coğrafyası bu kadar küçük bir toplumdan Bireysel başarısı bu kadar çok insanın çıkması gurur vericidir" diyen Erhürman, iş insanı doktor sanatçı sporcu olarak bireysel alanda bir çok başarı hikayesi yanında artık bunları yan yana koyup toplumsal başarı hikayesine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

"Toplumsal bir başarı hikayesini hep birlikte yazmamız gerekiyor ve bu güç bizde vardır" diyen Erhürman, şöyle devam etti:

"Bölünerek çoğalamayız, Kıbrısta da İngilterede de bir araya gelerek güçlerimizi birleştirerek ortak başarı hikayesini yazabiliriz. Gençlere önem vermeliyiz, ülkelerindeki kültür eğitim spor alanındaki köprüleri geliştirmeli daha fazla bir araya gelmeliyiz. Kendimize de ülkemizi tanıtmalıyız. Gençleri ülkesine getirmeli Anavatanını tanıtmalıyız. Sıkıntıları biliyoruz, askerlik konusu gündemimizde çok yakın süre içinde açılımlar gelecek. Seçme seçilme hakkı konusunda ara formüller üretmek için çalışıyoruz.

Gençlerimiz Kıbrıs'a gelmekten çekinmesin korkmasın, bu konuda gerekli formüller üretilecek. Bağlar yeniden kurulacak ve güçlendirilecek. Kıbrıs'a gelip yaşadığınız problemleri biliyoruz, geçmişte Kardeşlik ilişkisi ve bağlarını zedeleyen herşeyi düzelteceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm Kıbrıslı Türklerin anavatanıyla ülkesiyle bağlarını Yeniden pekiştirmesini ve yeniden büyük bir aile olmasını istiyoruz. Halkıma inanıyorum, çünkü biz bireysel olarak dünyada başarı yakaladıysak kendi başarımızı da yazarız. Herkes bizim için son derece önemlidir kendi içimizde var oluş mücadelesi veriyoruz. Kültür sanat ekonomi spor üretim her alanda kendimizi dünyaya tanıtmalıyız."

“ÜRETEN VAR OLUR YOK OLMAZ ÜRETECEĞİZ VARLIĞIMIZI YÜRÜTECEĞİZ"

Başbakan Erhürman, Kuzey Kıbrıs'ta eğitim ve turizmde gelirin yüksek olduğunu ama üretimi de artırmaları gerektiğini belirterek, "Üreten var olur yok olmaz üreteceğiz varlığımızı yürüteceğiz" dedi.

Erhürman, "Mesele bir halkın halk olarak var olma meselesidir. Biz bu işi yapacaksak da hep birlikte yapacağız" diyerek, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her türlü olumlu çalışmayı yapacaklarını ancak oturup beklemeyeceklerini, gelecek nesillerin önünü açmak, kendini geliştirmesini sağlamak için çalışacaklarını, çünkü gençlerin vatandaşların önüne bir ufuk koyma zorunluluğu olduğunu söyledi.

Erhürman, yakında Kuzey Kıbrısta Limanları ve telefonu yatırımlara açacaklarını ifade ederek, "Neden İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımızla bu yatırımları birlikte yapmayalım, Yeni bir yola hep birlikte çıkmaya ihtiyacımız var." dedi.

İngiltere'de iş alanları yanında siyasette de başarılı olan insanların olduğunu, Kıbrıslı Türklerin İngiltere'deki arenada çok önemli yerleri olduğunu, bu yüzden Organizasyon, bir araya gelme ve üretme yeteneğini geliştirmeleri gerektiğini ifade eden Erhürman, örnek olarak ülkedeki 4 partili hükümeti gösterdi, sosyal ve ekonomik gelişimi yakalamak için kavgaları tartışmaları uyuşmazlıkları bir kenara bıraktıklarını ve ülke için çalıştıklarını anlattı.

Erhürman, "Bu potansiyelimiz var. Genç nesillerin ülkesine yönelik bağını koparmamak için daha çok çalışacağız. Bağ koptuysa sorumlusu biziz bu konuda daha fazla zaman kaybetme lüksümüz yoktur bu bağın tekrar geliştirilmesi için sorumluluk bizdedir" diye konuştu.

"Bireysel hikayeler çok büyük, o yüzden bu bireysel hikayeleri yan yana koyarak Ortak başarı hikayesini hep birlikte el ele verip yazalım, niyet edelim biz bu işi yaparız kimse engelleyemez" diyen Erhürman, toplumun başarı hikayesini hep birlikte yazacaklarına gönülden inandığını söyledi.