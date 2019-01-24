"ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ…"

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:56

UBP heyetinin ziyaretinde konuşan Çiftçileri Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üreticilerin yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Tarım sektöründeki mevcut sorunların giderilmemesi halinde, üretim yapılmasının imkansız olacağını dile getiren Kelle, hükümetin tarım alanına ayrılan bütçeyi yeniden gözden geçirmesi çağrısında da bulundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, tarım sektörünü her zaman önemseyen bir parti olduklarını belirterek tarımdaki sorunların çözünü için hükümetin icraatlarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Artan maliyetler karşısında üreticinin ve sektörün sıkıntılarının da arttığını dile getiren Tatar, UBP olarak tarım sektörünün yanında olduklarını belirtti.