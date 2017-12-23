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Üst düzey terörist yakalandı

Terör örgütü PKK’nın üst düzey ismi yakalandı. Sözde özel kuvvetler sorumlusu olan teröristin verdiği bilgilerle PKK’ya ağır darbe vuruldu.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:54
Üst düzey terörist yakalandı
Koçali Bala yakalandı! İtirafçı oldu

Terör örgütü PKK’nın üst düzey ismi yakalandı. Sözde özel kuvvetler sorumlusu olan teröristin verdiği bilgilerle PKK’ya ağır darbe vuruldu.

 

Mardin MİT ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Suriye sınırı kırsalında terrör örgütünün sözde Türkiye özel kuvvetler sorumlusu Musa kod adlı Koçali Bala yakalandı. 

İtirafçı olan Bala, örgütün bölgedeki en önemli sığınak ve barınaklarının yerini gösterdi. İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki bombalı saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın gösterdiği yerlerde150 kilo plastik ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde olan Bala'nın yakalandığı operasyonda Adana Valiliği'ne 24 Kasım 2016'da bombalı saldırı düzenle yen sözde özel kuvetler üyesi terörist Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

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