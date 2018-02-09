Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 22:50

ÜSTEL İDARE AMİRLİĞİNE; ÖZTÜRK, ŞAHİNER VE GENÇ DE KATİPLİĞE SEÇİLDİ

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel İdare Amirliğine, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç ise divan katipliğine seçildi.

MECLİSTE BAŞKANLIK DİVANI SEÇİMLERİ TAMAMLANDI...

ÜSTEL İDARE AMİRLİĞİNE; ÖZTÜRK, ŞAHİNER VE GENÇ DE KATİPLİĞE SEÇİLDİ

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel İdare Amirliğine, UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç ise divan katipliğine seçildi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanı ve Başkan Yardımcılığı seçiminin ardından İdare Amirliği ve 3 kâtiplik için seçim yapıldı.

Yapılan oylama sonucu İdare Amirliği için UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, 36 kabul 11 ret; kâtiplikler için UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk 41 kabul 6 ret, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner 41 kabul 4 ret ve HP İskele Milletvekili Mesut Genç 44 kabul 1 ret oyuyla seçildi. Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasıyla bugünkü Genel Kurul toplantısı sona erdi. Sonraki toplantı 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Pazartesi hükümet programı görüşülecek.