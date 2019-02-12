UYUŞTURUCUDA YENİ YÖNTEM: “BİDONLA TESLİM”

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 22:03

Kaleburnu-Dipkarpaz arasında “Gukuma” diye bilinen mevkide, sahile vurmuş şekilde bir plastik bidon içerisinde bulunan yaklaşık 17 Kg. Ağırlığındaki uyuşturucu madde bölgedeki vatandaşlar tarafından bulunarak polise teslim edildi.

OLAY NASIL OLDU?

11.02.2019 tarihinde, Kaleburnu’nda “Gukuma” diye bilinen mevkide,muhtemelen sahilde seyreden bir tekne tarafından denize bırakılan ve alıcısının da tahminen sahilde beklemekte olduğu bir sırada denize bırakılan içi uyşturucu bulunan plastik bidon, o esnada sahilde bulunan ve Kaleburnu halkından biri tarafından tespit edilerek karaya çıkarıldı. Duyarlı vatandaşların da teşvikiyle polis aranarak, Lefkoşa Narkotik Şubesi’nin bölgeye gelmesi sağlandı. Polis vatandaşlara teşekkür ederek, hintkeneviri olduğu tahmin edilen 17 Kg. Uyuşturucu maddeyi emare alarak Lefkoşa’ya döndüü.

UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇILDI

Kaleburnu eşrafından bazı iş insanlarının desteğiyle de, bölge halkının daha duyarlı olması ve muhtemel bu gibi olaylara karşı uyanık olması bakımından, uyuşturucuya karşı bir savaş açıldığını söyleyen bölge halkı, “bu uyuşturucunun bulunması sayesinde, binlerce gencin korunması sağlandı” diye konuştu.